Valmadrera: sold-out per il corso di ginnastica dolce, aperta la lista d'attesa

Il corso di ginnastica dolce inserito nel progetto delle attività organizzate dal Comune di Valmadrera in Villa Ciceri ha riscosso grande successo. Le iscrizioni hanno toccato quota sessanta aderenti e hanno coperto il massimo dei posti disponibili; parallelamente è stato necessario attivare una lista d'attesa per rispondere alle numerose richieste pervenute. Il corso si tiene al centro Fatebenefratelli, presso la sala adiacente l'auditorium, tutti i mercoledì in due turni dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle ore 10,30 alle ore 11.30; a insegnare è Carla dell'Oro.

L'utilizzo della nuova sede ha permesso la frequenza di un maggior numero di persone, che hanno risposto numerose e partecipato con entusiasmo alle attività proposte. Le iniziative dello "Spazio Salute" e il corso di "Ginnastica dolce" hanno dato riscontri positivi confermati dalla numerosa e attiva presenza dei cittadini di Valmadrera.

