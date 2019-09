Giochi inclusivi nei parchi a lago di Pescate

É stata posizionata ieri mattina al parchetto giochi "Marco" del Parco Torrette, una nuova altalena per disabili che renderà il parco giochi inclusivo e quindi aperto a tutti i bambini. «Un'altalena (vedi foto) su cui i piccoli e i ragazzi fino a 16 anni potranno salire direttamente con la carrozzina e dondolarsi e divertirsi come tutti gli altri» - fa sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Dante De Capitani. Già a fine luglio era stata montata al parco Fornace un'altalena con il sedile a forma di orsetto per i bambini disabili molto piccoli, su cui comunque possono salire tutti gli altri bambini, mentre quella alle Torrette è destinata esclusivamente ai bambini disabili.

«Un gesto non solo di attenzione ma anche di affetto da parte del Comune di Pescate verso tutti i bambini, affinché vi sia inclusione e condivisione di giochi ed emozioni per tutti i frequentatori dei nostri parchi gioco sul lago, che hanno tutti attrezzature certificate, pulite, periodicamente sanificate e videosorvegliate - aggiunge De Capitani - Invito quindi tutti i bambini in carrozzina di tutto il territorio a venire a Pescate già da domani, sabato pomeriggio, per divertirsi col nuovo gioco nel nostro parchetto Marco alle Torrette».