Con il pomeriggio danzante si chiudono i "Giochi di Liberetà" provinciali: i vincitori andranno in crociera

Si chiudono i Giochi di Liberetà provinciali organizzati dallo Spi Cgil Lecco. Nel pomeriggio di giovedì si è svolto al Dancing Lavello di Calolziocorte il Pomeriggio danzante. Ben 24 coppie hanno inoltre partecipato alla gara di ballo vinta da Luisa Beltrame e Damiano Brambilla e in centinaia hanno assistito alla gara.

I due vincitori hanno ottenuto in premio un buono sconto per partecipare alla Crociera di Liberetà organizzata dallo Spi regionale che si svolgerà a ottobre.

Giuseppina Cogliardi è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Lecco



«Devo ringraziare per la preziosa collaborazione Cristina e Aquino, insegnanti della scuola di ballo città di Lecco, Emilio e Laura, maestri della scuola di ballo di Barzanò - afferma il segretario generale dello Spi Cgil Lecco Giuseppina Cogliardi - Un grazie va inoltre al cantante Gianluca e a Paolo Ostini, il nostro responsabile per tutti i giochi di Liberetà».

Al secondo posto si sono classificati Eleonora Buscemi e Innocente Villa, mentre sul terzo gradino del podio sono arrivati Mariangela Crimella e Pietro Vassena. Anche per loro il buono sconto per la crociera in premio.

