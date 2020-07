Gli spettacolari girasoli della Brianza diventano un'attrazione turistica

Una "processione" di curiosi muniti di smartphone o macchina fotografica. Sono stati tantissimi i brianzoli e non solo che nei giorni scorsi hanno raggiunto Vimercate per vedere da vicino il famoso campo di girasoli di Ruginello, come riporta Monza Today.

Una distesa sconfinata di meravigliosi fiori gialli costeggiata da una stradina, uno scenario di colori naturali che avrebbe fatto innamorare anche Van Gogh autore del celebre dipinto dedicato proprio ai girasoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A immortalare lo spettacolo che si apre agli occhi una volta che si arriva in via Adda, alle spalle dell'Omnicomprensivo, in un'area agricola di proprietà di un'azienda vimercatese Augusto Frigerio che ha scelto di mettere a dimora i girasoli, è stato il fotografo Biagio Duca insieme a suo figlio Gabriel, 10 anni, che con il suo drone - come aveva già fatto per il campo di Busnago - ha ripreso la bellezza del "mare giallo" di Vimercate.

Gallery