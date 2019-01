Grande festa per i 103 anni di Vittoria Mangili

Un compleanno davvero speciale: tutta Monte Marenzo ha festeggiato ieri i 103 anni di Vittoria Mangili. Giovani alunni, associazioni, sindaco, parroco, autorità locali hanno abbracciato la loro compaesana con tanto di musica dei mitici Picett del Grenta. Un momento di gioia nel quale è stato ripercorso questo secolo di vita di Vittoria. Nata il 25 gennaio 1916, la donna più anziana della valle San Martino e madrina degli alpini, ha vissuto gli anni della prima guerra mondiale quando era ancora bambina.

«Ha poi affrontato le difficoltà, soprattutto durante la seconda guerra mondiale - ricorda Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo, tra i promotori della festa di compleanno - Durante la sua giovinezza aveva gestito per anni con il fratello Dino lo storico negozio-osteria, fondato dal nonno intorno a metà Ottocento. Vittoria non si è mai sposata, che sia questo il vero segreto per arrivare ai 103 anni? Chi lo sa...». Resta il fatto che la la signora Mangili ha sempre condotto una vita sana con un’alimentazione equilibrata. Niente sigarette, liquori o vino... «Bevevo tanta acqua sorgente vicino a casa - racconta Vittoria - Caffe tanto, mi piaceva. E poi pane, salame e cotechino nostrano fatto in casa, vari tipi di pesce, ma soprattutto tanta frutta».

La cerimonia è iniziata con la musica dei Picett del Grenta guidati dal maestro Gabriele Bolis, Mario Gilardi, Gilberto Garghentini e Vincenzo Castagna che hanno proposto l'immancabile canzone "Tanti auguri a te". Alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni di Monte Marenzo, la festa è così entrata nel vivo con gli auguri da parte di tutti a Vittoria, madrina degli Alpini, testimone preziosa con una lucidità invidiabile, dei suoi 103 anni trascorsi interamente nella comunità di Monte Marenzo.

Anche il sindaco Paola Colombo e il parroco don Giuseppe si sono congratulati per il traguardo raggiunto ancora in buona salute, portando gli auguri dell'intera cittadinanza. Una delegazione di alunni della 5° primaria di Monte Marenzo ha quindi recitato una bella poesia, regalando a Vittoria Mangili una giornata speciale, come il suo compleanno.

