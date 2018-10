Matteo Grattarola porta alla ribalta il trial da Fabio Fazio su Rai Uno

Matteo Grattarola protagonista sugli schermi della Rai. Il valsassinese supercampione del trial è stato ospite, lunedì sera, a "Che fuori tempo che fa", condotto da Fabio Fazio, insieme a una serie di star del mondo della musica e dello spettacolo: Raul Cremona, Tosca d'Aquino, Pupo, Mago Forest, Nino Formicola, Max Pezzali.

Una puntata davvero briosa per il programma di Rai Uno, ma anche un appuntamento di enorme importanza per una disciplina come il trial poco conosciuta al grande pubblico televisivo. Merito, naturalmente, del campione di Margno e del suo straordinario 2018 chiuso con un poker di titoli: italiano indoor e outdoor, europeo e mondiale nella Tr2.

Max Pezzali, ferratissimo sull'argomento trial, ha definito Grattarola «il mio eroe». Matteo, nello spazio in cui è stato chiamato in causa, ha spiegato in cosa consistono le competizioni di trial: «La sella non c'è, la velocità non esiste, conta molto avere equilibrio e concentrazione perché sbagliare può costare caro».

Gli ospiti di Fazio sono rimasti stupiti dalla durata di una gara, sei ore, ma è stato il video con le evoluzioni di Matteo a far scattare gli applausi, soprattutto chi non è abituato a vedere una moto salire ostacoli alti due metri. «Una follia» ha dichiarato simpaticamente Tosca d'Aquino, mentre Formicola ha spiegato: «Ciò che sorprende è che quando gli acrobati fanno le prove sono legati, a lui invece riesce di saltare da un muro all'altro subito alla prima volta».

In conclusione della trasmissione a salire in cattedra sono stati il Mago Forest e Raul Cremona, comici che hanno coinvolto Matteo in simpatici giochi di prestigio. Il "Gratta" ha voluto concludere con un regalo speciale per il suo amico Pezzali: il manubrio con cui quest'anno ha dominato la scena nazionale e internazionale del trial.