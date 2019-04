Carne, pesce, vino e tanto altro: una grigliata lunga 20 metri e 13 giorni a due passi dalla provincia di Lecco

Una grigliata da record a pochi passi dalla provincia di Lecco. Dal 19 aprile al 1° maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni si terrà infatti l'evento "Wine & grill mania". Per ben tredici giorni di fila nella struttura di via Granelli andrà in scena una super grigliata: sarà infatti allestita una griglia di oltre 20 metri di lunghezza, su cui gli chef cucineranno carne, verdure, formaggi e pesce.

Il tutto accompagnato da etichette di vino personalizzate per l’evento: rossi e bianchi, per tutti i gusti. Un lungo ponte dunque, tra le festività Pasquali, il 25 aprile e il 1° Maggio, all'insegna di costine, salsicce, costate (e chi più ne ha più ne metta) cotte alla brace, senza dimenticare i contorni e tanto altro.

Un'occasione che richiamerà senza dubbio anche tanti buongustai lecchesi, come avvenuto per il tiramisù da record preparato a Milano.

Le griglie verranno accese tutti i sabato e tutti i festivi da mezzogiorno all'una e tutti i giorni feriali dalle ore 18 a mezzanotte.

Gli eventi durante la grigliata da record

Per sabato 20 e sabato 27 aprile, sempre durante la grigliata dei record, ci sarà anche la sfida "Man vs ribs", "alla caccia" dell'uomo che riuscirà a mangiare più costine. Venerdì 19 e sempre sabato 20 ci sarà anche la Silent disco. Sabato 27 appuntamento con "Red hot cili girl", una band tributo al femminile dei Red hot chili Peppers. Martedì 30 aprile ci sarà invece la sfida tra le tribute band di Vasco Rossi e Ligabue.