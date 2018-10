Ottobre si apre con le prime nevicate: imbiancate le cime della Valsassina

Prima neve della nuova stagione sulle montagne del Lecchese. Il primo giorno di ottobre, come previsto dai meteorologi, si è aperto, infatti, con il maltempo, abbatutosi su gran parte del Nord Italia e non solo sul nostro territorio. Il cattivo meteo ci abbandonerà presto, ma ci lascia in eredità uno spettacolo cui si fa sempre fatica a fare l'abitudine: a metà pomeriggio le nubi si sono alzate, "scoprendo" le Grigne anche alla vista da Lecco; le due montagne si sono mostrate innevate dai 1800 metri di quota in su, secondo una stima approssimativa da noi fatta.

Le temperature al Rifugio Brioschi hanno "ballato" per tutta la giornata tra i due gradi sopra e i due gradi sotto la linea dello zero (dati rilevati dalla stazione di Marco Negri per 3bMeteo.com), permettendo a una lieve coltre nevosa di appoggiarsi sul freddo suolo.

Le foto di Grignetta e Grignone imbiancati

Come mostrato anche dalle foto di Alberto Bottani, Grignone e Sasso Cavalli si sono mostrati imbiancati anche a Mandello del Lario, comune su cui il Gruppo delle Grigne domina.

