Numeri record per il Gruppo di Cammino di Calolzio, ora il raduno provinciale a Colico

È uno dei Gruppi di Cammino più numerosi a livello lombardo e presto parteciperà da protagonista al ritrovo di quelli lecchesi in programma il prossimo 7 giugno a Colico. Si tratta del Gruppo di Cammino di Calolziocorte guidato da Nilma Zanitt, Emma Galli e Maria Teresa Chiaramonte. Dopo aver raggiunto quota 109 iscritti, il team di amici e appassionati di passeggiate della valle San Martino ha preso parte alla rassegna del Maggio Calolziese ricevendo i complimenti del vicesindaco Massimo Tavola per l’impegno a favore di aggregazione e salute.

«Ci siamo ritrovati nella piazza del municipio, raggiungendo poi il Lavello per la tradizionale camminata sul lungoAdda e per il rinfresco - commenta Nilma Zanitt - Il gruppo di Calolzio esiste da 11 anni, siamo stati tra i primi a formarsi in Lombardia su iniziativa dell’allora Asl e del Comune, e nel tempo ci siamo confermati in continua crescita. Il nostro obiettivo è quello di stare in compagnia tenendoci in forma all’insegna dell’amicizia. Come noto, camminare fa bene alla salute ed è utile anche a quelle persone, magari più avanti con gli anni, che rischiano talvolta di ritrovarsi un po’ sole. Nel Calolziese ci sono poi luoghi molto suggestivi e adatti alle passeggiate, basti pensare all’area verde che si affaccia sull’Adda: dal Lavello a Olginate, da Vercurago a Garlate».

Il team calolziese si preparerà ora per il decimo raduno dei Gruppi di Cammino delle province di Lecco e Monza Brianza in programma giovedì 7 giugno a Colico su iniziativa dell’ATS Brianza e del Comune di Colico. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza Garibaldi. Da qui si partirà un’ora più tardi per un percorso di 6,5 chilometri. Le iscrizioni si raccolgono fino a lunedì 14 maggio.

