I 90 anni di Angioletto che festeggia regalando mimose

Curiosità da Monte Marenzo in occasione della ricorrenza dell' 8 marzo. Nella giornata dedicata alle donne, Angioletto Barachetti, l'uomo "meno giovane" residente in paese, ha puntualmente fatto gli auguri alla moglie Giancarla, e a tutte le donne di Monte Marenzo, regalando un mazzo di mimose alle donne a lui più care. Il primo festeggiato è stato però proprio lui, che in data odierna 8 marzo, ha compiuto 90 anni.

Tra le tante persone che hanno fatto gli auguri ad Angioletto (nella foto sopra insieme alla moglie) per il suo compleanno, anche la Polisportiva di Monte Marenzo con Angelo Fontana, responsabile dell'Area sociale dell'associazione.