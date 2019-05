Festa per i 95 anni di Maria Poletti, simbolo del Rione di Molina

Ha festeggiato oggi, attorniata dai famigliari, i suoi 95 anni Maria Poletti, nata il 30 aprile 1924 a Mandello del Lario nel vecchio rione di Molina. La donna (nelle foto con i parenti) ha vissuto tra quegli agglomerati di case che hanno scritto la storia della frazione. Al “riscieu” dal dialetto, che equivale a descrivere l'acciottolato prospiciente all'ingresso delle abitazioni.

A raccontare del passato di Maria, il fratello Lazzaro, 89 anni il prossimo settembre ed ancora anima viva nell'ambito sociale locale. «Mia sorella fin dall'età di 14 anni ha iniziato a mantenere in vita le molteplici attività legate alla parrocchia - racconta il mandellese - Rammento, quando per finanziare la costruzione dell'attuale chiesa del Sacro Cuore, Maria si impegnava con altri nello smistamento del rottame. Gli scarti delle lavorazioni che dalla Moto Guzzi, uscivano sui motocarri per essere inoltrati allo smaltimento». Ma l'impegno di Maria, ancora con il piglio di un tempo, lucida, ospite della Residenza per anziani "Don Luigi Gilardi" a Olginate nella provincia lecchese, non trova tregua.

Avendo lavorato in gioventù presso un'azienda mandellese che produce carta, la Icma, ha mantenuto un legame con questo materiale. Infatti presso la Casa di riposo olginatese, riferisce ancora il fratello «Insegna agli ospiti come confezionare le roselline». Si tratta di piccoli fiori realizzati con la carta crespata che fungono da addobbo lungo le vie in occasione delle processioni religiose.

Nel passato della novantacinquenne, va inoltre ricordato l'impegno per la diffusione della “Buona stampa” con i settimanali e periodici cattolici. Il cuore grande di Maria, lo troviamo anche in età avanzata, impegnata nella raccolta di indumenti e altro vestiario, messi a disposizione dei bisognosi. Lavoro questo, svolto con impegno e dedizione presso i locali parrocchiali. Una vita di impegno tutta spesa con generosità per fare del bene agli altri. Con quella riservatezza che da sempre la contraddistingue. Molte altre sarebbero le cose da raccontare, ma nel rispetto del suo modo d'essere, non vorremmo addentrarci oltremodo.

Maria Poletti, come il fratello Lazzaro, nostro interlocutore, ha dato tanto negli anni con discrezione e grande spirito cristiano in virtù di quella fede che fin da ragazzina l'accompagna nel quotidiano. Auguri Maria da tutti noi per i tuoi splendidi 95 anni. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery