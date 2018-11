Il Comune cerca un nuovo agente di Polizia locale e una maestra per l'asilo nido

Il Comune di Calolziocorte cerca un agente di Polizia locale per il Comando cittadino e un’educatrice (o un educatore) per l’asilo nido. Gli uffici municipali hanno diramato ieri un comunicato per rendere note le modalità e i requisiti per potersi candidare ai due posti di lavoro che saranno regolati da contratti di assunzione a tempo determinato.

«Si informa che è stata indetta una selezione pubblica per solo colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di un educatore o educatrice di asilo nido, categoria C1 - si legge nella nota appena diramata dal Comune - I candidati interessati non devono inviare domanda di partecipazione, ma presentarsi direttamente alla sede municipale di piazza Vittorio Veneto 13 in centro Calolzio - martedì 6 novembre alle ore 9.30 muniti di documento di identità, della richiesta di partecipazione allegata al bando debitamente compilata e sottoscritta, e con la ricevuta di pagamento della tassa di ammissione alla selezione di 3,87 euro».

Lo schema della domanda e la copia integrale del bando di concorso, dove sono indicati i requisiti richiesti, le materia d’esame e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.calolziocorte.lc.it, nella sezione “Bandi di Concorso Aperti” e possono essere richiesti all’Ufficio personale contattando i numeri di telefono 0341 639231 oppure 639268.

Stessa procedura per quanto riguarda l’arruolamento del nuovo vigile che entrerà a far parte della squadra del comandante Andrea Gavazzi, squadra da tempo in attesa di rinforzi.

«È indetta una selezione pubblica per solo colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di Agente di Polizia Locale, categoria C1 - fanno sapere dal municipio - I candidati interessati non devono inviare domanda di partecipazione, ma devono presentarsi direttamente alla sede municipale mercoledì 21 novembre alle 10 muniti di documento di identità, della richiesta di partecipazione allegata al bando debitamente compilata e sottoscritta, e ricevuta di pagamento della tassa di ammissione alla selezione di 3,87 Euro. Anche in questo caso, lo schema di domanda e la copia integrale del bando di concorso, dove sono indicati i requisiti richiesti, le materia d’esame e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune e possono essere richiesti all’Ufficio personale ai numeri 0341 639231 e 639268».