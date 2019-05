"La scuola fa la differenza", il Comune premia la media Don Ticozzi per l'impegno ambientale

Sabato 1° giugno alle 12:15 presso l’Istituto comprensivo statale Lecco 2 di via Mentana 48, l’assessore all’istruzione di Lecco Clara Fusi e quello all’ambiente Alessio Dossi consegneranno alla scuola media “Don Giovanni Ticozzi” il premio guadagnato per aver aderito al progetto “La scuola fa la differenza”, promosso nell’ambito del piano triennale per il diritto allo studio del Comune di Lecco per sensibilizzare gli studenti nei confronti del riciclo dei rifiuti urbani e incentivare una corretta differenziazione degli stessi.

Ai ragazzi della Don Ticozzi, che si sono fattivamente impegnati, in tutte le classi, per migliorare la differenziazione dei rifiuti all’interno della scuola, con risultati visibili e misurabili, sarà consegnata una LIM - Lavagna interattiva Multimediale.

La premiazione di sabato sarà anche un’occasione per mostrare i risultati dell’operazione, resi disponibili dal monitoraggio effettuato dagli studenti prima e durante la realizzazione del progetto.