Il Museo della Seta ripreso dalle telecamere di Rete 4

Il Museo della Seta di Garlate ancora una volta protagonista sulle Tv nazionali. Qualche mese fa le riprese da parte della troupe Rai di Alberto Angela, giunta nel Lecchese per una puntata di "Ulisse" dedicata al Manzoni. Ieri, martedì, è stato invece il noto conduttore televisivo Luca Sardella a fare tappa all'Abegg insieme ai cameram della trasmissione televisiva "Parola di Pollice Verde" in onda su Rete4.

«Sardella è rimasto molto colpito dal nostro museo e si è complimentato con Garlate e i garlatesi per la capacità di mantenere vive la memoria e la sapienza dell'allevamento del baco e della lavorazione della seta - commenta l'assessore alla Cultura Diana Nava, nella foto sopra insieme al conduttore televisivo e al volontario Ambrogio Nava, che ha fatto da guida alla troupe di Rete 4 - Il nostro è un museo davvero unico di cui siamo molto orgogliosi. Le riprese televisive sono durate circa un'ora, all'interno di un tuor che Sardella ha fatto anche in altri luoghi di alto valore culturale e architettonico del territorio lecchese, come Pescarenico, Villa Manzoni, l'Orrido di Bellano e il Castello di Vezio. Siamo felici di vedere che ancora una volta l'Abegg viene apprezzato e sale con merito alla ribalta nazionale. Il programma dedicato alle bellezze e alle specialità gastronomiche del Lecchese andrà in onda a inizio marzo - conclude Diana Nava - terremo informati tutti sulla data precisa della puntata».

