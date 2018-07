Gli impiegati non ci sono, disagi per le carte d'identità elettroniche: le scuse del Comune

Disagi per i cittadini negli uffici di Palazzo Bovara: l'assenza del personale addetto ha infatti messo in difficoltà l'ente sul calendario - definito da settimane - di emissione di carte d'identità elettroniche. Riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale giunta dall'Amministrazione comunale.

«Nella giornata di oggi, venerdì 6 luglio, si è verificato un disguido nelle emissioni delle carte di identità elettroniche dovuto principalmente a problemi tecnici nelle procedure di emissione dei nuovi documenti e all'assenza, non prevedibile, del personale abilitato, non sostituibile essendo qualificato a titolo individuale e specifico.

Il Comune di Lecco si scusa per il disagio arrecato: si è comunque provveduto a soddisfare le richieste odierne e a risolvere le criticità. Nei prossimi giorni si tornerà all'ordinaria programmazione delle attività.

Il Comune, per quanto di propria competenza, si è attivato per migliorare l'organizzazione e l'efficacia del servizio offerto ai cittadini, anche relazionandosi con il Ministero dell’Interno per comprendere come diminuire i tempi di risposta ai cittadini».