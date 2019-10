Pulizia del verde e decoro, volontari all'opera anche a Imbersago

Nuovo intervento di pulizia nei giorni scorsi da parte del Comitato Ecologico di Imbersago. I volontari del paese (vedi foto) hanno raccolto foglie e rifiuti, sistemando alcune aree verdi del paese che si affaccia sull'Adda, con la collaborazione dell'associazione Greenboys di Brivio. L'intervento è stato portato avanti in particolare lungo un tratto di via Castelbarco e nel passaggio pedonale di via San Francesco d'Assisi.

Il Comitato di Imbersago si attiva almeno una volta al mese in opere di pulizia e decoro in accordo con il Comune. Nei giorni scorsi ha preso il via anche a Valgreghentino un'iniziativa di Cittadinanza attiva che ha visto diversi volontari unirsi all'Amministrazione per tagliare erbacce e ripulire aiutole e strade del paese.

Gallery