In tanti a Somasca per la festa di San Girolamo

«Ho celebrato tante volte messa in questa basilica, e tornarvi ora come Arcivescovo è un grande dono e una grande responsabilità. Saluto i miei confratelli e tutti coloro che sono legati a noi Somaschi. In questa celebrazione voglio ricordare ancora una volta il grande messaggio caritatevole del nostro fondatore San Girolamo. Dobbiamo passare dall'io egoistico al voi, aiutando i più deboli, entrando nel cuore delle persone e imparando ad accoglierle».

Questo uno dei passaggi più significativi dell'omelia pronunciata ieri, venerdì, da Padre Franco Moscone, ex superiore generale dei Somaschi nel mondo, ora arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, in occasione della festività di San Girolamo Emiliani. In tanti, come ogni anno in occasione delle celebrazioni organizzate nella settimana dell'8 Febbraio, hanno raggiunto la frazione di Somasca, a Vercurago, per festeggiare il Patrono degli orfani. Insieme ai fedeli e ai sacerdoti, anche numerose autorità da tutto il territorio. Tra loro il prefetto di Lecco Liliana Baccari, il sindaco di Vercurago Carlo Greppi, quello di Lecco Virginio Brivio, il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi e l'assessore Cristina Valsecchi.

La messa solenne delle 10.30 è stata celebrata da padre Moscone, mentre quella precedente dal prevosto di Lecco don Davide Milani che ha ricordato quando fin da piccolo saliva la camminata delle cappellette di San Girolamo verso La Valletta, sottolineando quanto sia ancora ancora attuale il messaggio caritatevole di San Girolamo, "Santo di casa nostra". Insieme alle celebrazioni religiose anche tante iniziative culturali collegate, come le mostre artistiche nei locali di via Fredda, senza dimenticare le bancarelle nella piazza e vie limitrofe alla basilica.

La festa di San Girolamo proseguirà oggi, sabato pomeriggio con la tradizionale benedizione dei bambini, seguita in oratorio dallo spettacolo di marionette della Compagnia La Fabiola. Domani, domenica 10 febbraio, Festa Votiva alla Valletta: alle 11 messa officiata da padre Fausto De Bernardi e alle 15 supplica al Patrono degli Orfani.

