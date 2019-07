In vendita l'ex Albergo Calolzio in zona stazione

In vendita l’ex Albergo “Calolzio”. Dopo una trentina d’anni di inattività è stato messo in vendita lo storico immobile che già da fine Ottocento diventò un simbolo per il turismo in città.

Situato in via Galli a due passi dalla stazione ferroviaria e da tempo in condizioni fatiscenti, la proprietà ha deciso di recente di alienare l’ex albergo, come si può vedere sul sito internet dell’Immobiliare Bonacina. Il costo per l’acquisto è stabilito in 140.000 euro, cifra alla quale vanno sommate le spese di ristrutturazione. Il rustico si trova vicino al centro città e al suo interno il nuovo proprietario avrà la possibilità di ricavare un nuovo hotel, piuttosto che un ristorante, un bed&breakfast o appartamenti.

Ad oggi la categoria di classificazione è “commerciale”. La palazzina sorge su tre piani, conta 13 locali, 3 bagni e un giardino. Proprio di fronte all’ex Albergo Calolzio sorge l’ex cinema Manzoni, altro immobile simbolo della città che il Comune (proprietario) ha deciso di mettere in vendita.

«La speranza è quella di vedere nell'ex Albergo Calolzio un nuovo hotel o una struttura ricettiva in grado di richiamare più visitatori nella nostra città - commenta Cristina Valsecchi, assessore al Turismo, ricordando che attualmente sono comunque già operativi l'hotel del Monastero del Lavello, l'osteria Marascia e la locanda del Mel in centro - In generale riteniamo importante che quell’immobile venga riqualificato, anche perché si trova in una zona importante di Calolzio, tra il centro e la stazione, altra area alla quale l’Amministrazione sta guardando con attenzione e progetti concreti per garantire più servizi e sicurezza».

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicesindaco Aldo Valsecchi, che precisa: «In base alle normative, è tecnicamente possibile ricavare nuovi alloggi in quella palazzina. Se dovesse aprire un albergo saremo felici anche per i vantaggi dal punto di vista turistico, altrimenti sarebbe comunque una buona notizia la semplice riqualifica dell'edificio mirata alla realizzazione di nuove abitazioni».