Tennis Club Lecco, inaugurato il primo campo da padel in provincia

Viva il padel. Il Tennis Club Lecco ha inaugurato nel pomeriggio di venerdì il nuovo campo di padel costruito negli ultimi mesi. Si tratta di uno sport che sta prendendo sempre più piede, da giocare in quattro con tanto divertimento. Il campo, realizzato all'interno del circolo, viene incontro alle sempre più frequenti richieste degli appassionati ed è la prima iniziativa di una serie di lavori preventivati e finanziati in parte dall'Amministrazione comunale.

«È il primo della provincia di Lecco - ha spiegato il presidente Maurizio Faravelli prima di tagliare il nastro - Ringraziamo il Comune di Lecco, siamo fieri di quest'opera, un doveroso ringraziamento ai soci, al Comune che finanzia al 40% questa e altre iniziative del nostro progetto, e a chi ha contribuito alla realizzazione».

Intervenuto all'inaugurazione - insieme al dirigente del Municipio Angelo Malighetti - anche l'assessore comunale allo Sport Roberto Nigriello. «Sono soddisfatto, è il primo campo di padel nel Lecchese, si amplia l'offerta di un fiore all'occhiello come il Tc Lecco - ha spiegato - È la dimostrazione che quando pubblico e privato lavorano insieme, i risultati arrivano. Sono passati pochi mesi dalla delibera che ha stabilito quale contributo dare al circolo. Invito tutti a venire a provare al padel, oltretutto è più agevole rispetto al tennis».

«Il campo sarà utilizzabile sino a fine anno ai soci e anche a tutti gli altri - spiega il direttore Paolo Arco - C'è una grande richiesta. Ovviamente privilegeremo i soci ma vogliamo allargare il bacino di utenza e attirare chi va in altri circoli. Abbiamo il padel e, dall'anno prossimo, una palestra degna di questo nome. I lavori inizieranno in primavera 2020, mentre a fine agosto vorremmo partire con la copertura dei campi 1 e 2. A regime avremo otto campi coperti, come nessun altro circolo nel territorio».

