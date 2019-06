Il Comune incontra i cittadini: appuntamento all'ex Primaria di Laorca

La spazio occupato per tanti anni dalla Scuola Primaria "Pio XI" di corso Monte San Gabriele, 81 ospiterà l'incontro tra il Comune di Lecco e i residenti del quartiere di Laorca. Al centro del dialogo il progetto di riutilizzo della stessa Primaria, lo stato dei lavori in corso presso la Scuola dell’Infanzia Barone, l'animazione e le iniziative per over 60, oltre allo spazio dedicato alla raccolta di segnalazioni.

Appuntamento fissato per le ore 21 di mercoledì 19 giugno.