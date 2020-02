Europa in Comune: parte il progetto all'Informagiovani

Il Comune di Lecco, su invito dei Comuni di Sarezzo (Bs) e di Cinisello Balsamo (Mi) e con il supporto di Anci Lombardia, ha avviato la realizzazione del progetto "Europa in Comune" con l'obiettivo di attivare i giovani nei processi decisionali attraverso incontri che mettano in relazione diretta 15 giovani residenti in provincia con 15 giovani amministratori del territorio, secondo la metodologia del Dialogo strutturato. Tali incontri, curati da formatori esperti, si svolgeranno presso l'Informagiovani di Lecco nelle giornate di sabato 15 febbraio, 22 febbraio e 18 aprile , dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30.

Il percorso, a partecipazione libera e gratuita, è finalizzato alla realizzazione di un documento di sintesi che riassuma gli esiti dei confronti che si attiveranno a Lecco, così come in altre province lombarde quali Brescia, Mantova, Milano, Pavia e Varese. Il documento di sintesi sarà presentato il 16 giugno a Milano in occasione dell'incontro finale, per essere poi inviato alla Commissione Europea che lo potrà utilizzare come strumento per elaborare, rivedere o proporre nuove politiche per i giovani per il prossimo settennato.

Iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per gli incontri in programma nella sede di Lecco, in cui i partecipanti potranno lavorare sul tema delle politiche per i giovani del territorio e predisporre un vademecum utile per altre amministrazioni che intendano valorizzare l'accesso dei giovani ai processi decisionali. Sul sito www.comune.lecco.it, sulla pagina Facebook Informagiovani Lecco e sul profilo Instagram informagiovani_lecco sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per iscriversi agli incontri che vengono realizzati nel più ampio progetto "Luoghi e percorsi per essere giovani", presentato dal Comune di Lecco come capofila e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando "La Lombardia è dei Giovani".

Per maggiori informazioni è possibile anche telefonare al numero 0341 493790 o scrivere una mail all'indirizzo informagiovani@comune.lecco.it.