Inps: aperti gli "Sportelli di sede", le novità

La Direzione provinciale Inps di Lecco ha comunicato che è attivo il servizio telematico “Sportelli di Sede” accedibile dal sito www.inps.it o attraverso l’app “Inps mobile”; tale servizio fornisce informazioni sulle sedi aperte al pubblico e consente anche, da alcune settimane, di prenotare l’accesso agli sportelli.

Il servizio informativo è rivolto a tutti gli utenti con accesso al sito internet dell’Istituto; Il servizio di prenotazione degli accessi è riservato agli utenti muniti di PIN o in alternativa al servizio online, è possibile prenotare il ticket di accesso agli sportelli tramite l’app INPS Mobile.

Accedendo al servizio è possibile individuare la sede di proprio interesse per conoscere i relativi orari di apertura, tempi medi di servizio, numero di persone in coda, stato di avanzamento della coda. Inoltre, l’utente può prenotarsi per la giornata corrente presso uno degli sportelli aperti (Pensioni o Ammortizzatori sociali).

Sarà attivato nel corso dell’anno anche presso la sede di Lecco il servizio di prenotazione a orario prefissato, con la possibilità di scegliere il giorno di accesso allo sportello, compresa la giornata in corso. La Direzione provinciale Inps di Lecco ha fatto altresì sapere che lo sportello artigiani, commercianti, lavoratori autonomi non sarà più attivo presso gli sportelli. Gli utenti di questo servizio potranno utilizzare i canali di comunicazione telematici quali la comunicazione bidirezionale e il Contact Center o fissare appuntamenti per consulenza personalizzata.

Si ricorda che l’orario degli sportelli è il seguente: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 da Lunedì a Venerdì.