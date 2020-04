Da Iperal 100.000 euro per l'Asst di Lecco a sostegno della lotta contro il Coronavirus

Dai supermercati Iperal una donazione di ben 100.000 euro a sostegno degli ospedali lecchesi che fanno capo all'Asst territoriale. L'iniziativa della società guidata dal presidente Antonio Tirelli è stata attuata per sostenere l'attività di medici e infermieri impegnati da settimane nell'emergenza Coronavirus.

«La donazione supporterà i nuovi bisogni emersi nell’affrontare le cure dei pazienti Covid»

«L’Asst di Lecco intende ringraziare Iperal Supermercati s.p.a. per l’importante donazione di centomila euro effettuata per supportare i nuovi bisogni emersi nell’affrontare le cure dei pazienti affetti da Coronavirus - dichiara Paolo Favini, Direttore Generale dell’Asst di Lecco - Siamo infinitamente grati a Iperal S.p.A., al presidente Antonio Tirelli, ai dipendenti tutti che hanno voluto sostenere il nostro operato così generosamente. La donazione è segno della filosofia aziendale di Iperal tesa sempre a creare valore per il territorio in cui opera, con un concreto e fattivo senso di responsabilità di impresa. Il mio pensiero più affettuoso e ringraziamento va anche agli operatori che lavorano nei punti vendita, a loro volta esposti alla possibilità del contagio».

Coronavirus in ospedale: ancora ricoverate 400 persone

Il presidente di Iperal ha voluto a sua volta ringraziare medici e infermieri impegnati negli ospedali del territorio. «Nella situazione drammatica in cui sono venuti a trovarsi anche gli ospedali dei territori in cui Iperal è presente a seguito della pandemia Covid-19, è diventato per me doveroso dimostrare la nostra vicinanza - sottolinea Antonio Tirelli - Ringrazio a nome della squadra di collaboratori Iperal e dei nostri clienti i medici e gli infermieri dell’Ospedale di Lecco offrendo una donazione finalizzata al potenziamento del reparto di terapia intensiva di cui, tra l’altro, ho potuto in passato apprezzare la competenza e umanità di tutto il personale medico e infermieristico».