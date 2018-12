Ufficiale: l'Iperal di Mandello si inaugura il 12 dicembre

Adesso è ufficiale: il nuovo iperstore di Mandello sarà inaugurato mercoledì 12 dicembre alle ore 17.

Il supermercato della nota catena della grande distribuzione, sito in Via Statale 87 nell'ex area Cantoni lungo la Provinciale, è pronto dunque ad accogliere i clienti. In queste ore si stanno completando gli ultimi lavori all'edificio e nella zona esterna dei parcheggi, che saranno in tutto 120 di cui 60 al coperto.

Nei prossimi mesi i lavori all'interno dell'ex area Cortesi continueranno. «Abbiamo già deliberato per la costruzione di una nuova area del sito in cui sorgeranno una parafarmacia, un piccolo bar e un ufficio bancario» ha spiegato a Lecco Today, qualche settimana fa, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.