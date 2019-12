Iva Zanicchi mattatrice al Lavello: «Luogo molto bello, tornerei per tenere un concerto»

Applausi al Lavello per Iva Zanicchi, e lei ricambia intonando la sua celebre canzone "Zingara" e promettendo: «Mi avete ospitata in un luogo davvero bello, se volete posso tornarci per tenere un concerto». Una serata davvero riuscita quella organizzata ieri, giovedì 5 dicembre da Assocultura Confcommercio Lecco - insieme al Comune di Calolzio, alla biblioteca Cittadini, alla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello - per presentare il libro "Nata di luna buona" scritto dalla celebra cantante e conduttrice televisiva.

Protagonista assoluta è stata proprio lei: Iva Zanicchi ha intrattenuto e fatto divertire il folto pubblico presente al Monastero di Calolzio, raccontando diversi episodi e incontri della sua lunga carriera. Molti gli aneddoti e i personaggi tratteggiati (da Mina a Gina Lollobrigida, passando per Scalfari e Berlusconi), per una serata da autentica mattatrice capace di conquistare e fare ridere in moltissime occasioni il pubblico accorso in sala. Un'ora e mezza molto piacevole conclusa poi con il classico firma copie.

La serata, moderata dal giornalista Paolo Valsecchi, ha visto al tavolo anche il presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco e assessore ad Eventi e Associazioni del Comune di Calolzio, Cristina Valsecchi, e il presidente della Fondazione del Lavello, Daniele Maggi.

