Kong Open day 2019

Appuntamento a sabato 28 Settembre con la 13^ edizione del Kong Open Day. Lo staff Kong e le Guide Alpine del Lario saranno presenti per dare la possibilità a chiunque, adulti e bambini, di cimentarsi in arrampicata, zipline e slackline. Sarà possibile inoltre visitare lo stabilimento Kong e assistere a test statici e dinamici di collaudo delle nostre attrezzature.

Special guest Matteo Della Bordella, presidente dei Ragni di Lecco e ambassador Kong, che sarà disponibile per arrampicare, fare quattro chiacchiere e scambiare opinioni sulle sue ultime avventure. Ci sarà dunque da portate le scarpette e l'imbrago per non perdere l'occasione.

"Kong, da 200 anni in vetta"

Alle ore 18, al museo aziendale, il presidente di Kong Marco Bonaiti, presenterà il libro "Kong, da 200 anni in vetta", una buona occasione per conoscere meglio questa lunga storia imprenditoriale e sportiva.

Le evoluzioni degli aerei del volo club "Lecco Kong" faranno da cornice alle attività istituzionali che si concluderanno verso le ore 20. Previsti gadget per tutti, cibo, musica e tante altre sorprese. L'ingresso è libero.