La candidata sindaco festeggia la campionessa Elena

Il gruppo “Progetto Futuro” e la candidata sindaco di Valgreghentino Anna Clara Bassani hanno organizzato nella sede di Villa San Carlo una serata conviviale per festeggiare la campionessa valgreghentinese Elena Fustella, che durante i Mondiali Master Indoor in Polonia della scorsa settimana ha conquistato uno stupendo terzo posto nei 10 km su strada.

I World Masters Athlethics Championship Indoor si sono svolti quest’anno nella cittadina di Tórun e hanno visto la partecipazione di numerosi atleti, uomini e donne, in svariate categorie, tra questi anche Elena Fustella che ha preso parte come mezzofondista a diverse discipline nelle quali ha ottenuto ottimi risultati fino al podio guadagnato mercoledì 20 marzo arrivando terza in una delle gare più difficili, la 10km di corsa su strada in cui ha dimostrato la sua tenacia e la grande forma fisica.

«Quello della sportiva e nostra compaesana Elena è un risultato di tutto rispetto che non poteva non essere festeggiato a dovere con una serata dedicata interamente a lei, una donna lavoratrice, imprenditrice e sportiva a cui va riconosciuta sicuramente la forza di volontà, l’impegno e la dedizione allo sport, che ne fanno un esempio per tutti da seguire - spiegano in una nota la candidata sindaco Anna Clara Bassani e i componenti della sua lista - La serata è stata successo, infatti, erano presenti non solo i sostenitori del gruppo “Progetto Futuro”, ma anche amici e soprattutto molti cittadini di Valgreghentino e Villa San Carlo che hanno voluto passare alla sede per omaggiare e congratularsi con Elena, per aver rappresentato al meglio il nostro paese».

Gallery