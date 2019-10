La carica dei 3.200 alla Camminata Manzoniana

Quasi 3.200 partecipanti per un'edizione della Camminata Manzoniana davvero da incorniciare. Successo per la manifestazione che si è tenuta questa mattina a Lecco su iniziativa dell'associazione Ltm - Lecchese Turismo Manifestazioni - guidata da Alfredo Polvara, con il sostegno del Comune. Tre i percorsi di 5, 11 e 20 chilometri che si sono snodati dal piazzale delle Meridiane fino al Lungoadda passando per il Bione e altre frazioni.

Runners, famiglie, appassionati di ogni età: in tantissimi hanno preso parte all'iniziativa colorata anche dalla presenza di figuranti vestiti con i costumi ispirati ai Promessi Sposi e ai personaggi raccontati da Alessandro Manzoni, vere e proprie scene teatrali proposte dall'associazione "Il Filo Teatro". I biglietti per questa 46esima edizione sono andati tutti esauriti diversi minuti prima del via, con iscritti provenienti sia dalla città capoluogo che dai comuni della provincia. Presente perfino un gruppo dalla Germania. Tra i partecipanti non è voluta mancare Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco. Una grande mattinata dunque di sport, cultura e aggregazione, senza dimenticare la solidarietà. I fondi raccolti andranno infatti a favore di Telethon per la ricerca medico-scientifica contro le malattie genetiche.

«Un grazie di cuore va a tutti i partecipanti grandi e piccini, che quest’anno erano veramente tantissimi, superando nettamente i 3.000 iscritti - commentano Angelo e Gerolamo Fontana di Telethon e Uildm - Un citazione speciale va alla signora Giuseppina Mellera di ben 91 anni che, insieme alla figlia, ha percorso 5 km di questa 46esima Camminata Manzoniana. Ringraziamenti sinceri vanno inoltre al nostro Giustino Comi, che dal suo microfono ci rallegra sempre, e soprattutto a LTM e all’Amministrazione comunale. Senza la loro organizzazione non si sarebbe potuto ottenere questo ottimo risultato».

Gallery