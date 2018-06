La proposta dei Cinque Stelle: car sharing a Mandello. Il Comune ci pensa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In data 22 Giugno 2018, il Meetup di Mandello, informa la cittadinanza, nel segno di lealtà e trasparenza verso i cittadini, che alcuni nostri attivisti e il signor Sindaco si sono incontrati, per confrontarsi riguardo l'illustrazione della proposta del gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle per la realizzazione di un servizio di Car sharing a Mandello del Lario.

Durante l'incontro sono sattai esposti tutti i vantaggi di questo servizio sia a livello economico, sia turistico e l'importanza che ne deriverebbe dalla realizzazione, tra cui il confluire di Mandello in una rete di 90 comuni, aumentandone così l'immagine e l'attrazione turistica, attraverso una mobilità sostenibile.

L'incontro è stato assai proficuo e molto cordiale. Informiamo che la medesima proposta è stata protocollata agli uffici comunali, con destinatario anche l'assessore Silvia Benzoni, sempre molto attenta alle nostre proposte, la quale ringraziamo per la disponibilità e l'interessamento. Ringraziamo anche il sindaco Fasoli per la disponibilità e lo spirito collaborativo. Rimaniamo ora in attesa di ulteriori sviluppi da parte dell'Amministrazione.

Meetup Mandello del Lario