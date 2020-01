«Max Pezzali è un mio fan, nel prossimo album potrebbe dedicarmi una canzone»

«Oggi è venuto a trovarmi Max Pezzali. Da anni è un mio grandissimo fan, conosce i miei video e mi ha detto che nel prossimo album vuole mettere un pezzo su di me». La dichiarazione porta la firma dell'olginatese Lorenzo Lambrughi, in arte Lambrenedetto XVI, celebre youtuber salito alla ribalta nazionale per i suoi video denuncia contro strade pericolose, costo della vita, ritardi e disservizi tipici del nostro Paese. Il suo ultimo post riguarda l'incontro con il cantante di "Hanno ucciso l'Uomo ragno", "Gli Anni", "L'Universo tranne noi" e tanti altri successi.

Un cammino iniziato quasi 30 anni fa con gli 883 e successivamente portato avanti da solista con la propria band mettendo in musica numerose canzoni. E tra le prossime potrebbe essercene una dedicata a Lambrenedetto. Si vedrà, intanto ecco la foto scattata nell'incontro che Max Pezzali e Lambrughi hanno avuto oggi, venerdì 3 gennaio. «Ci siamo trovati a Lugano e siamo andati a pranzo insieme, presto andrò a trovarlo a casa sua a Pavia» - ha aggiunto Lambrenedetto che ha anche girato un video con Pezzali nel quale il cantante dice di apprezzare la battaglia per i tombini a livello e più in generale, da motociclista: «L'impegno per avere strade sicure». Ecco la clip.