Fotografia: gli scatti di Mauro Lanfranchi premiati al concorso nazionale di Cernobbio

Altro premio per Mauro Lanfranchi, noto fotografo lecchese i cui scatti sono stati inseriti tra i migliori presentati durante il 40° Concorso Fotografico Nazionale 2018 Italia – Svizzera organizzato dallo storico Fotoclub Cernobbio, la cui premiazione si è tenuta nella Sala Regina di Villa D'Este, a Cernobbio, nel fine settimana. Il laorchese ha ricevuto tre riconoscimenti sul tema "Como, il suo lago, le sue valli, le sue montagne", che vi proponiamo nella fotografia allegata.

Numerose la autorità e gli sponsor presenti in sala, che hanno assisito alle premiazioni dei diversi fotografi intervenuti, provenienti da decine regioni italiane. Lanfranchi ha realizzato i suoi scatti sulle sue amate Grigne e sul Moregallo, con Lecco sullo sfondo. Hanno primeggiato i lecchesi, fra i quali Matteo Castelnuovo, suo grande amico e "allievo" che si è guadagnato un ottimo secondo piazzamento grazie ad un autoscatto realizzato sul "nostro" Coltignone; Mauro è stato premiato con un cavalletto professionale, «che userò per le mie scorribande in montagna».

Premiati anche Castelnuvo e Buzzella

Come detto da Lanfranchi, anche l'allievo Castelnuovo, di Erba, si è guadagnato un ottimo posizionamento grazie a una foto, mentre è tutto lecchese il riconoscimento attribuito a Emilio Buzzella, residente in Val Varrone, sempre sul medesimo tema di scatto.

