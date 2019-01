LaorcaLab: nuova importante attenzione alle disabilità nei quartieri

Frutto di un analisi del quadro delle esigenze della rete dei servizi per la disabilità e della loro offerta, caratterizzata da un buon livello di risposte tradizionali, ma comunque insufficiente rispetto ad alcune esigenze specifiche del territorio, la decisione di investire risorse umane e materiali nel quartiere di Laorca diviene realtà grazie alla redazione e all'approvazione del progetto "LaorcaLab".

Il progetto: in cosa consiste

Il progetto, condiviso con l'Ambito distrettuale di Lecco attraverso il bando "Welfare di comunità" di Fondazione Comunitaria del Lecchese e approvato dalla Giunta comunale di Lecco il 17 gennaio, prevede infatti la realizzazione nel quartiere di un vero e proprio laboratorio con il coinvolgimento delle realtà già presenti e attive, nonché della rete dei servizi per la disabilità, del servizio famiglia e territorio e dei servizi integrati per la domiciliarità del Comune di Lecco, un laboratorio atto a sviluppare progetti personalizzati a favore delle persone disabili e della cittadinanza, distribuendo le diverse attività previste in alcuni luoghi del rione e attivando, laddove necessario, anche gli interventi di prossimità necessari.

A questo proposito e in questo senso troverà una suo nuova collocazione la ex scuola Pio XI: i suoi spazi diverranno infatti luoghi aperti a progettazioni che richiederanno anche il coinvolgimento dei cittadini di Laorca e dei quartieri alti della città, iniziative con la parrocchia, i volontari, gli anziani e le associazioni, in cui la competenza dei servizi comunali viene messa a disposizione della comunità.

Altri luoghi chiave della progettualità che sarà attivata già a partire dal mese di gennaio con "LaorcaLab" saranno naturalmente la Casa della Solidarietà e della Terza età di San Giovanni, già sede di Auser, Anteas e del SID del Comune di Lecco, nonchè punto di riferimento sociale per i quartieri alti della città, e la scuola dell’infanzia Barone, che sarà in modo particolare dedicata alle famiglie con bambini disabili.

Altro fondamentale tassello riguarderà la possibile creazione di un fondo di comunità dedicato, al quale la comunità può concorrere con il sostegno delle istituzioni.

«Progetto in singergia con il quartiere»

«Un progetto costruito in sinergia con il quartiere di Laorca innanzitutto, con le persone che abitano il rione e con le realtà associative che già vi operano - commenta soddisfatto l'assessore alle politiche sociali del Comune di Lecco Riccardo Mariani. L'idea di far interagire in modo comunitario uno dei servizi più d'eccellenza del nostro Comune ripropone il tema di un welfare diffuso e partecipativo, sia attento alle specificità proprie dei servizi sociali, sia capace di uno sguardo aperto alla vita dei cittadini e alla possibilità di dare un valore aggiunto, con il loro imprescindibile apporto, a una condivisione di risposte ai bisogni delle persone più vulnerabili».