Lavoro, Lario Reti Holding cerca 7 nuovi addetti a tempo indeterminato

Lario Reti Holding è alla ricerca di sette nuovi addetti da assumere a tempo indeterminato. Lo ha annunciato la stessa società che gestisce il servizio idrico integrato a Lecco e nei comuni della provincia, precisando che le figure richieste sono le seguenti: tre impiegati tecnici per Progettazione e Direzione Lavori; un Responsabile Manutenzioni e tre operai di conduzione acquedotto, fognatura e depurazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I termini per la presentazione delle candidature scadono il 21 giugno per gli operai e il 28 per le altre quattro figure professionali. Maggiori informazioni su requisiti, mansioni e candidature si possono trovare sul sito internet di Lario Reti Holding: https://www.larioreti.it/ lavora-con-noi/