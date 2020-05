Lario Reti Holding: riaprono gli sportelli idrici di Lecco, Merate e Calolzio

Riaprono gli sportelli idrici di Lecco, Merate e Calolziocorte. A partire da lunedì 18 maggio, Lario Reti Holding garantirà l’apertura di tre degli sportelli idrici dislocati in Provincia. Tutte le pratiche resteranno comunque effettuabili anche da casa, chiamando il numero verde gratuito 800 08 55 88 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail utenze.acqua@larioreti.it

Le fasce di apertura degli sportelli al pubblico saranno:

• Lecco: dal lunedì al giovedì, 08:30 -12:30 e 13:30 -16:00

• Calolziocorte: dal lunedì al giovedì, 08:30 -12:30 e 13:45 -15:00

• Merate: dal lunedì al giovedì, 08:30 -12:30 e 13:45 -16:00

Gli ingressi avverranno in maniera contingentata, un cliente per volta e successivamente alla misurazione della temperatura corporea. Lario Reti Holding valuterà la modifica delle fasce di garanzia del servizio e la riapertura di ulteriori sportelli in base all’evolvere della situazione epidemiologica.