Politecnico, cinquattotto nuovi dottori prossimi alla proclamazione

Sono cinquantotto i laureati magistrati che verranno proclamati al campus di via Previati. La cerimonia di proclamazione si svolgerà presso l’aula magna del Campus di via Previati, mercoledì 19 dicembre alle ore 16:00.

Elenco dei 58 laureandi magistrali

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile/Architettura

Francesco Bestetti, Giorgio Marco Mattiolo

Impiego di compositi FRCM per il retrofitting antisismico di edifici in muratura. Applicazione al progetto di recupero dell'ex Padiglione maternita' dell'Ospedale di Lecco

Justina Cali, Mary Priyanthini Gnanapragasam

Progettazione di un nuovo centro culturale a Villasanta, con recupero ed ampliamento dell'ex cinema Lux

Laura Carluccio

Torre Doria, complesso monumentale di San Fruttuoso (Camogli): progetto di restauro, rifunzionalizzazione, valorizzazione del complesso e del parco naturale.

Carlotta Congedo

Grow Net. Recupero e Consolidamento Strutturale dell'Ex Area Industriale Biokosmes

Camilla Costantin

GREEN GANG CITY: Progettazione di spazi aggregativi e educativi in periferie italiane degradate

Agnese Di Salvo, Marta Terrani

Pescarenico ALLinclusive, un progetto di innovazione sociale per la rigenerazione di Lecco

Arianna Iacomino

B.Cre nuova biblioteca Crescenzago, trasformazione urbana e coesione sociale

Natasha Lazzari

POMPEI MXVIII. Consolidamento strutturale della Casa degli Amanti e recupero architettonico delle strutture provvisorie di Porta Stabia

Marco Luigi Mapelli, Rocco Stefano Misale, Francesco Rainoldi

T.ec.H - Timber Technological Housing: Progetto per nuovi alloggi, realizzati con sistemi prefabbricati in legno a basso impatto ambientale a Silandro (BZ)

Paolo Mastronardi, Vincenza Rallo, Dalila Santoro

Restauro e valorizzazione della Rocca di Trequanda

Riccardo Pivetta

REVERSE, progetto per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio industriale della valle del Gerenzone a Lecco

Michele Redelberger

Green Florence Cultural Center. Tecnologie a secco e sistemi attivi/passivi per edifici polifunzionali. Progetto di un nuovo polo culturale nel quartiere S. Croce a Firenze.

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Luciano Alessandro Albanetti

Model and Test of a 3 DOF Shaker for the Study of Human Response to Multiaxial Vibrations

Sara Antonioli

Laser cutting of polymeric materials for thermoforming applications

Luca Barzani

Design of a device for post-stroke rehabilitation of the hand

Vinay Kumar Basapura Srinivasareddy, Neelakandan Vinodhraj

DESIGN OF A SETUP TO MEASURE DAMPING OF SUPERELASTIC NITINOL PLATES

Carlo Battiston, Marco Colosimo

Influence of the Stelmor controlled cooling on hot rolled wire rod

Alessandro Bonanomi

3D-Printed Sensor Dynamical Characterization

Elena Lucia Brocchi

Design and testing of a mounting bracket made by Additive Manufacturing for MicroMED instrument

Murali Krishna Cintagampalli Munikrishnappa, Raj Kumar Mutha Thermal control system development of the MAJIS experiment

Giulio Cresseri, Carlo Sala

Analysis of the cooling conditions of hot rolled wire rod in a Stelmor conveyor

Andrea Gurini

The potential of electricity-based fuels for low emission transport in the EU

Mathiazhagan Pradeepan

EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE IN UNIFORM TEMPERATURE ENVIRONMENT

Giovanni Ruggeri

A standard approach to production systems modelling based on Discrete Event Simulation

Federico Rusconi

Smart soft robot: integration of soft robotics with machine learning processes

Davide Tieghi

Dissimilar laser welding of aluminum alloys

Fabio Brian Valli

Performance and uncertainty analysis of stereoscopy algorithms for the development of a portable stereovision rig

Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Civil Engineering for Risk Mitigation

Batuhan Der

Structural Response of Reinforced Concrete Column with High Reinforcement Ratio Subjected to Fire

Katherina Flores Ferreira

Dowel action in reinforced concrete elements: numerical investigation and preliminary experimental study

Lisdey Verónica Herrera Gómez

Supercritical Flow Behaviour in Non-Linear Alignments: Physical Model Experience

Raul Hernan Moreno Montoya

Assessment of Liquefaction Triggering Through In-Situ Methods: CPT, SPT, and Vs

Qiongzhen Tang

Landslide Hazard Map Production In A GIS Environment

Juan Fernando Toro Herrera

GPS time series analysis for strain determination applied to the Amatrice area

Ruben Valsecchi

The Alkali-Aggregate Reaction (AAR) in structural engineering: Effects and Models

Mo Xu

Seismic vulnerability data: from single building to typological classes. The case of Marche Region from 1992 to 2001

Matteo Zucchi

Experimental and numerical study of channel aggradation processes

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Arun Kumar Abbavaram, Lakshmi Varshini Dontu

HYBRID BUILDING IN MACAU

Sepideh Ebad Sichani

FLORENCE CULTURAL CENTRE Multifunctional Center in Historical Area

Akshit Gupta, Michail Mousmoulis

Nemunas Island Science Centre, Kaunas

Milad Moghary, Ismail Selit, Yibin Yang

LIMINAL: Rethinking the Public/Private Threshold in Co-Living Communities

Adilzhan Mussa, Ulpan Temirgalikyzy

Green Blast. Co-working office, Milan

Margaret Rose Sisila

FOOD AND WELLNESS CLUB FOR THE F.I.CO (Fabbrica Italiana Contadina) THEME PARK, GRANAROLO DELL'EMILIA, BOLOGNA