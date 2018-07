Politecnico: prossimi alla proclamazione quasi trenta nuovi dottori

Lauree triennali al Polo territoriale di Lecco

Saranno in ventisette, ripartiti tra Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria della Produzione Industriale, a festeggiare questo importante traguardo. Le discussioni si svolgeranno nella giornata di martedì 24 luglio 2018 presso il Campus di via Previati.

La proclamazione dei laureati in Ingegneria Civile e Ambientale si svolgerà alle ore 14:30 in aula A1.2, mentre, per i laureati in Ingegneria della Produzione Industriale, la proclamazione si terrà alle ore 15:30 in aula magna.

Ingegneria Civile e Ambientale

Daniele Bertoletti, Arianna Bonanomi, Matteo Brambilla, Valentina Invernizzi, Mauro Mancuso, Luca Patrini, Giorgio Pistininzi, Martina Rossi, Luca Rota Graziosi, Mauro Salice

Ingegneria della Produzione Industriale

Luca Bartesaghi, Tobia Bianchi, Davide Boleso, Francesca Borghetti, Simone Calamari, Federico Calderoli, Marco Giovanni Corti, Eva Fascendini, Andrea Frigerio, Davide Gnecchi, Lorenzo Gnecchi, Luca Gospar, Gaia Govoni, Federico Lissoni, Mattia Magni, Alessandro Molteni, Fabio Supino