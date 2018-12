Due laureati del Polo di Lecco vincono il Premio "Agnese Ghini" a Parma

Salvatore Nastasi e Silvia Spallina, laureati in Ingegneria Edile-Architettura al Polo territoriale di Lecco, si sono aggiudicati il gradino più alto del podio vincendo il premio di laurea "Agnese Ghini - II edizione" con la loro tesi "HuT home, Human and Temperatures - Architettura sostenibile per edifici ad alta efficienza energetica in climi estremi".

Il premio, bandito dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma con il contributo della famiglia Ghini, è stato istituito per mantenere viva la memoria di Agnese Ghini, docente dell'Ateneo parmense prematuramente scomparsa nel 2015. Il concorso, rivolto ai laureati magistrali in Ingegneria Civile, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura di tutti gli Atenei italiani, mirava a individuare le migliori tesi sul tema dell'innovazione tecnologica costruttiva di processo/prodotto/linguaggio, con particolare riferimento agli aspetti innovativi declinati sul comportamento bioclimatico del costruito.

Salvatore e Silvia hanno sbaragliato la concorrenza e hanno convinto la giuria che del loro elaborato ha particolarmente apprezzato «la capacità di coniugare tradizione e innovazione in una ricerca ricca di suggestioni tecnologico-ambientali e di tradurre l'evidente vocazione cosmopolita in attributi espressivi correttamente equilibrati».

Nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi all'auditorium del Centro Sant'Elisabetta dell'Università di Parma, i vincitori hanno colto l’occasione per ringraziare Marco Imperadori relatore di tesi che li ha affiancati e indirizzati nelle scelte progettuali e nelle fasi salienti della realizzazione dell'elaborato.

Nell’ambito dello stesso concorso sono emersi altri due eccellenti laureati made in Lecco, Mirko Locatelli e Laura Pellegrini, che hanno ricevuto una menzione speciale per la tesi: «La modellazione informativa per il Progetto Iscol@, il Nuovo Campus dell'Istruzione a Posada».

