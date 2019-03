Lavoratori in presidio fuori dalla Mangioni «per un giusto salario»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nonostante la protesta stia montando in tutta Italia, le associazioni datoriali Aris e Aiop che sul nostro territorio rappresentano realtà importanti come l'associazione La Nostra Famiglia e la Clinica Mangioni, fanno orecchie da mercante alle legittime richieste di rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che ricordiamo è scaduto da più di 12 anni, addirittura avanzando la richiesta che sia la parte pubblica, ovvero le regioni, ovvero tutti i cittadini, a farsi carico al 100% dei costi del rinnovo, scaricando sulla collettività i costi e nel caso del profit, fagocitando gli utili. Questo scaricabarile sulle spalle di lavoratori e lavoratrici che svolgono un servizio pubblico è totalmente inaccettabile e vergognoso.

Per questo, ci è doveroso alzare in modo forte l'attenzione su questa ignobile situazione che non ha pari nella storia di questo paese e di portare all'attenzione dei cittadini della provincia di Lecco, la situazione in cui versano gli operatori che si occupano della loro salute e di quella dei loro figli con dedizione e altruismo, ma di cui le aziende stanno letteralmente approfittando sia dal punto di vista economico sia da quello dei carichi di lavoro mettendo letteralmente a rischio la salute dei cittadini.

Per questi motivi, per un giusto salario e per tutelare la salute dei cittadini, saremo in presidio al fianco dei lavoratori della sanità privata il giorno 5 aprile dalle 17.30 alle 19.30 di fronte alla Clinica Mangioni di Lecco, invitiamo cittadini e autorità che hanno a cuore i diritti dei lavoratori e la salute dei cittadini a partecipare.

FP CGIL Lecco - Flavio Concil

CISL FP Monza Brianza e Lecco - Franca Bodega

UIL FPL del Lario - Italo Bonacina