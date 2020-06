Lavori di asfaltatura, chiusura notturna per la Strada Provinciale 67

Lavori di posa del nuovo asfalto, chiusura notturna per la Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone.

Per tre giorni consecutivi, da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno, l'arteria stradale sarà interdetta al traffico dalle ore 21 alle 6 del mattino, così da consentire gli interventi programmati dalla Provincia di Lecco, dal pk 26+000 al pk 28+000 (Svincolo SS36).

La chiusura notturna si rende obbligatoria per via della limitata sezione della carreggiata, che non consente di attuare in sicurezza una regolamentazione del transito a senso unico alternato in quanto vi è la necessità di occupare l'intera sede stradale con macchine e apprestamenti di cantiere.