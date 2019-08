Lavori in Corso Bergamo: disposta la chiusura per due notti

Per consentire i lavori di manutenzione sulla sede stradale di corso Bergamo a Lecco, nel tratto compreso tra la chiesa del Beato Serafino e il confine comunale con Vercurago, sarà in vigore il divieto di transito dalle 21 di giovedì 8 agosto alle 6 di venerdì 9 agosto e dalle 21 di venerdì 9 agosto alle 6 di sabato 10 agosto. Sarà garantito il transito ai soli veicoli di soccorso e pronto intervento e ai bus del trasporto pubblico fino alle 22.30 e a partire dalle 5.

Durante l'esecuzione dei lavori saranno introdotti percorsi alternativi, da Lecco a Bergamo per i veicoli di massa inferiore a 20 tonnellate: SS36 (Ponte Manzoni), uscita Pescate, proseguendo su SP72 in Pescate-Garlate, proseguendo su SP59 Olginate - Ponte omonimo - SP182 in Calolziocorte e infine immettendosi su SP639 tratto urbano di Corso Dante (in alternativa a Garlate proseguire su SP72 sino a Olginate (Fraz. Capiate) proseguendo su SP74 e proseguendo su SP639); per i veicoli di massa superiore a 20 tonnellate: SS36 (Ponte Manzoni), uscita Pescate proseguendo su SP72 in Pescate - Garlate - Olginate (Fraz. Capiate), proseguendo su SP4 - Calolziocorte innesto su SP639 (in alternativa a Olginate (Fraz. Capiate) proseguire su SP72 sino a Olgiate Molgora e prendere la SP342).

Il percorso inverso

Da Bergamo a Lecco per i veicoli di massa inferiore a 20 tonnellate: Calolziocorte da SP639 tratto urbano di corso Dante prendere SP182 tratto urbano di via Mazzini - Ponte di Olginate - SP59 Olginate proseguendo su SP72 Garlate - Pescate, innesto rampa SA36 (Ponte Manzoni); per i veicoli di massa superiore a 20 tonnellate: Calolziocorte da SP639 prendere SP74 Olginate (Fraz. Capiate), proseguendo su SP72 in Olginate - Garlate - Pescate, innesto rampa SS36 (Ponte Manzoni).