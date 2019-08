Laorca: lunedì l'inizio della riqualificazione illuminotecnica nel quartiere

Realizzati da Enel Sole, partiranno lunedì i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica nel rione di Laorca.

Interessati da questi nuovi interventi, che seguono la sostituzione con lampade al led dei circa 1700 punti luce ai vapori di mercurio completata a ottobre dello scorso anno, saranno i cavi di distribuzione della corrente elettrica sospesi lungo corso Monte San Gabriele, a partire dall'intersezione con via Quarto, e corso Monte Ortigara, fino al capolinea degli autobus del trasporto locale cittadino di Lecco.

Tali cavi, dedicati alla conduzione dell'energia finalizzata alla pubblica illuminazione, verranno rimossi e interrati, andando a rinnovare una porzione di impianto tra i più vecchi della città.

L’interramento dei cavi porterà evidenti vantaggi di tipo estetico, ma soprattutto benefici dal punto di vista della sicurezza e della facilità di intervento in caso di manutenzione, dal momento che la nuova rete sarà anche partizionata in settori, in maniera tale che, in caso di guasto, il disagio risulterà limitato rispetto al passato.

Saranno infine sostituiti 16 pali, tra i più vecchi e ammalorati della rete, e alcune delle nuove lampade al led, per omogeneizzare ulteriormente la luminosità lungo le vie.

«Dopo il maxi intervento di riqualificazione al led della città, ci concentriamo ora su di un tratto di strada tra i più vetusti, in termini di impiantistica pubblica, e che necessitava di un intervento di questo tipo - spiega l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -. Nelle prossime settimane non mancheranno alcuni disagi per i residenti e gli automobilisti in transito, che riteniamo tuttavia saranno ampiamente ripagati dai risultati. Abbiamo peraltro scelto di effettuare questi lavori in agosto proprio per limitare il disturbo alla circolazione. Concludo dicendo che, per gli scavi necessari alla posa dei nuovi cavi, a un primo ripristino provvisorio e settoriale del manto stradale, seguiranno interventi di riasfaltatura complessiva dei tratti di strada interessati dai lavori».

Le modifiche alla viabilita:

Per consentire l'esecuzione dei lavori, corso Monte Ortigara e corso Monte San Gabriele, dalle ore 9 del 5 agosto alle 18 del 9 agosto, dalle ore 7.30 del 12 agosto alle 18 del 14 agosto, dalle 7.30 del 19 agosto alle 18 del 23 agosto e, in caso di imprevisti o maltempo dalle 7.30 del 26 agosto alle 18 del 30 agosto saranno a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico (Impresa Francesetti per conto di Enel Sole).