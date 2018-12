Valmadrera: iniziati i lavori di posa delle nuove reti di acquedotto e gas

Al via i lavori di rinnovo delle reti di distribuzione gas naturale e acquedotto nella parte alta del Comune di Valmadrera, che perdureranno fino a primavera 2019.

I lavori, che saranno svolti in contemporanea da Lario Reti Holding e Lario Reti Gas – società che da luglio è entrata a far parte del Gruppo ACSM-AGAM – con l’obiettivo di limitare i disagi per i residenti, vedranno coinvolte Via San Carlo Borromeo (acquedotto e gas), via Concordia, via Buon Consiglio e Via Leopardi (solo acquedotto) per un investimento dal valore complessivo superiore ai 400.000€.

Lavori prossimi al via

Gli scavi e la posa delle nuove tubazioni hanno inizio dalla parte alta di Via San Carlo Borromeo, all’intersezione con Via Belvedere, e si sposteranno a scendere fino a coinvolgere le vie inferiori.

Alla conclusione dei lavori, Lario Reti Holding avrà posato circa 2.500 metri di tubazione in PEAD, 4 idranti soprasuolo e rinnovato tutti gli allacciamenti esistenti nelle quattro vie, compresi i contatori. Per la rete di distribuzione gas, invece, Lario Reti Gas prevede la posa di oltre 800 metri di nuova tubazione bassa pressione in acciaio e il rinnovo 26 derivazioni di utenza.

L’asfaltatura definitiva delle strade interessate è prevista nel corso dell’estate 2019.