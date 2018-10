Al via venerdì i lavori per il nuovo parco alla Rovinata

Scattano venerdì 19 ottobre i lavori previsti nell'ambito del progetto "CasAmica Onlus" per realizzare il nuovo parco cittadino in via alla Rovinata.

I lavori saranno svolti da CasAmica Housing Sociale, in attuazione del patto di collaborazione sottoscritto nel luglio scorso, ai sensi del regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione comunale, e il progetto complessivo di recupero e valorizzazione riguarderà l’intera area.

In questa prima fase i lavori interesseranno le aree a verde, che saranno mantenute e allestite: verrà realizzata un'area giochi-fitness, una zona picnic e saranno ricavati degli spazi a verde a monte, oltre che delle aree in ghiaietto. È inoltre prevista una fontanella e la predisposizione dell’ampliamento dell'attuale impianto di pubblica illuminazione.

«Una bella notizia: grazie agli amici di CasAmica e al regolamento sui beni comuni inizia la riqualificazione di una zona con densa urbanizzazione, ma al contempo pochi spazi di questo tipo e soprattutto dedicati ai più piccoli e agli anziani - commenta l'assessore alle Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi - Prima il parco, poi il parcheggio, è questo il progetto concordato con il Comune. Sollecito coloro che hanno a cuore la valorizzazione delle aree di via alla Rovinata a dare una mano, anche economicamente, a CasAmica, per realizzare e concludere in breve tempo un progetto che riguarda l'intera comunità».