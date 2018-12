Chiusure, restringimenti, deviazioni: come cambia la viabilità a Lecco

Sono numerose le modifiche alla viabilità della prossima settimana nel territorio comunale di Lecco. Riportiamo l'elenco completo.

VIA PESCATORI, tratto da via Maggiore a via Plava, totale chiusura per lavori di rinnovo rete gas dal 10 al 21 dicembre, sabato e domeniche esclusi (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti gas srl);

VIA CARLO GOMES dal 10 al 14 dicembre parziale restringimento per lavori di posa armadio incassato (Impresa Sittel per conto Telecom Italia spa);

VIA PRIVATA FABIO FILZI dal 10 al 14 dicembre parziale restringimento per lavori di posa pozzetto (Impresa Sittel per conto Telecom Italia spa);

SS 36 RACC DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo" totale chiusura in entrambi i sensi di marcia per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie dalle ore 21 del 10 dicembre alle 5 dell'11 dicembre (Anas di Milano);

SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA gallerie "Attraversamento di Lecco" e "San Martino" totale chiusura in carreggiata Nord da uscita Lecco centro a ingresso Lecco Orsa dalle ore 21 dell'11 dicembre alle 5 del 12 dicembre e in carreggiata Sud dall'uscita Lecco Orsa all'ingresso Lecco Valsassina dalle ore 21 del 12 dicembre alle 5 del 13 dicembre per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie (Anas di Milano);

VIA MASCARI, tratto antistante il civico 33, totale chiusura dalle ore 8 alle 17.30 dei giorni 10, 11 e 12 dicembre per lavori in quota mediante utilizzo di trabattello presso Condominio (privati);

VIA SANT'ANTONIO, tratto all'altezza del civico 3, totale chiusura per lavori di ripristino definitivo pavimentazione il 10 dicembre (Impresa Valsecchi Costruzioni srl di Mandello del Lario per conto di privati);

VIA PALESTRO CIV. 9 parziale restringimento per lavori allaccio rete BT, il 10 dicembre impresa Piazza Carlo e C. srl (per conto Enel Distribuzione Spa );

VIA PLAVA, parziale restringimento, il 12 e il 13 dicembre, per nuova derivazione utenza, impresa Edil Lario Cad srl (per conto Lario Reti Holdin );

VIA LEONARDO DA VINCI, parziale restringimento , dal 12 e il 14 dicembre, per allacciamento rete BT, impresa Piazza Carlo e C. srl (per conto Enel Distribuzione Spa );

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, civici 2-4, parziale restringimento, dal 12 e il 14 dicembre, per allacciamento rete BT, impresa Piazza Carlo e C. srl (per conto Enel Distribuzione Spa );

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12 alle ore 18.30 di domenica 16 dicembre;

VIALE DANTE (tratto di controviale compreso tra via F:lli Cairoli e Piazza Manzoni) e PIAZZA MANZONI (controviale) totale chiusura dalle ore 7 alle 21 del 16 dicembre per svolgimento manifestazione "Bancarelle in centro - Natale" (Promozioni Confesercenti di Bergamo);

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Servizio viabilità allo 0341 481233 e il Servizio manutenzione allo 0341 481372.