Lavori pubblici, come cambia la viabilità a Lecco

Diverse vie di Lecco nel corso della settimana saranno interessate da lavori e interventi tali da rendere necessario una modifica alla viabilità. Ecco l'elenco completo.

VIA ELETTROCHIMICA, dal 15 al 19 ottobre parziale restringimento per lavori di perforazione elettroguidata orizzontale per posa cavi fibra ottica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA LEGNANO, tratto tra civico il 5 e 7, totale chiusura per transito e montaggio gru edile di cantiere dalle ore 7 alle 12 del 17 ottobre (Impresa Edile Antonetti Mattia di Ballabio);

VIA PIETRO NAVA, tratto dal civico 1 al civico 19, parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di elevatore mobile per lavori di ripristino intonaco, il 20 ottobre dalle 6 alle 10 (privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 21 ottobre.

VIALE MONTEGRAPPA

Per maggiori informazioni è possibile contattare: Servizio viabilità - 0341 481233, Servizio manutenzione - 0341 481372.