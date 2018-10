SS36, Lecco-Ballabio, Viale Montegrappa: le modifiche alla viabilità

Diverse vie di Lecco nel corso della settimana saranno interessate da lavori e interventi che renderanno necessario una modifica alla viabilità. Ecco l'elenco completo.

SS36 RACC. del lago di Como e dello Spluga gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo": totale chiusura in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 21 del 22 ottobre alle 5 del 23 ottobre per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici all'interno delle gallerie (Anas di Milano);

VIA ALLA SPIAGGIA, all'altezza del civico 8: parziale restringimento per esecuzione indagine geologica per carotaggio dal 22 al 23 ottobre (Impresa Geoprove di Kisic Andrea & C. Snc di Treviolo per conto del Comune di Lecco e di R.F.I.);

VIA PONCHIELLI, tratto all'altezza del civico 11/a: parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 22 al 23 ottobre (Impresa Immobilber snc di Calco per conto di privati);

SS36 del lago di Como e dello Spluga galleria "Monte Barro": per lavori di adeguamento messa a norma impianti tecnologici installati all'interno della galleria totale chiusura in carreggiata Nord dallo svincolo di Civate allo svincolo di Pescate dalle ore 21 del 23 ottobre alle 5 del 24 ottobre e in carreggiata Sud dallo svincolo di Pescate allo svincolo di Civate dalle ore 21 del 24 ottobre alle 5 del 25 ottobre e dalle 21 del 25 ottobre alle 5 del 26 ottobre (Anas di Milano);

VIA CANTARELLI, VIA XI FEBBRAIO, VIA FOSCOLO: agli incroci, parziale restringimento per posa paline a sostegno di cartelli indicatori, il 23 ottobre (Teatro Invito);

VIA DON CARLO CONSONNI, tratto all'altezza del civico 10: parziale restringimento per lavori di rialzo chiusino il 25 ottobre (Impresa PaviaServizi Srl di Pavia per conto di privati);

VIA PESCATORI: totale chiusura per svolgimento mercatino della creatività il 28 ottobre dalle ore 9 alle 19 (Eventi New Generation);

VIALE MONTEGRAPPA