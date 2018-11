Chiusure, restringimenti, deviazioni: come cambia la viabilità a Lecco

Settimana con diversi interventi pubblici e privati nel capoluogo, interessata la viabilità. Ecco quali saranno le vie coinvolte.

VIA CARLO CATTANEO, all'altezza del civico 31, parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 26 al 27 novembre (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di privati);

VIA DELL'ISOLA, tratto all'altezza del civico 28, parziale restringimento per lavori di impermeabilizzazione dal 26 al 27 novembre (Impresa Colombo Gianni di Colle Brianza per conto di privati);

SS36 del lago di Como e dello Spluga - attraversamento di Lecco - carreggiata Nord totale chiusura in orario notturno dall'uscita svincolo Lecco Bione all'uscita svincolo Orsa Maggiore dalle 21 del 26 novembre alle 5 del 27 novembre per lavori di pulzia margini stradali (ANAS di Milano);

SS 36 del lago di Como e dello Spluga - attraversamento di Lecco - carreggiata Sud totale chiusura in orario notturno dall'ingresso svincolo Lecco Orsa all'uscita svincolo Lecco Bione dalle 21 del 27 novembre alle 5 del 28 novembre per lavori di pulizia margini stradali (ANAS di Milano);

VIALE BRUNO BUOZZI, svincolo davanti alla piscina del Bione - direzione Lecco e direzione Bergamo, dalle 9.30 alle 16 del 28 novembre parziale restringimento per rifacimento manto d'asfalto ammalorato. Possibili deviazioni sulle rotatorie in prossimità della zona di cantiere (Impresa Vitali Spa per conto del Comune di Lecco);

SS 36 RACC. RACCORDO LECCO - VALSASSINA in entrambi i sensi di marcia totale chiusura in orario notturno dalle 21 del 28 novembre alle 5 del 29 novembre e dalle 21 del 29 novembre alle 5 del 30 novembre per lavori di pulizia margini stradali (ANAS di Milano);

VIA PUCCINI tra le ore 8.30 e le 12 di giovedì 29 novembre totale chiusura per lavori di pulizia caditoie lungo la via (Impresa Bonfanti Simone & C, sas di Nibionno per conto del Comune di Lecco);

VIA ALLA SPIAGGIA dal 29 al 30 novembre parziale restringimento per lavori di allacciamento alla fognatura (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding spa).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (0341 481233) o il Servizio manutenzione (0341 481372).