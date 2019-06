Finalmente addio buche: lavori in corso per sistemare il parcheggio dell'Asl di Olginate

Lavori in corso dalle 8 di questa mattina a Olginate per rimettere a nuovo il posteggio dell'Asl. Una buona notizia per gli utenti della struttura socio sanitaria, dopo i disagi esistenti da lungo tempo a causa del fondo pieno di buche e dissestato.

Una situazione denunciata pubblicamente anche dalle opposizioni e dal celebre youtuber olginatese Lorenzo Lambrughi (in arte Lambrenedetto XVI) sulle proprie pagine social. Soddisfazione, per l'avvio del cantiere, da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Passoni che nei giorni scorsi ha segnalato l'inizio di una serie di lavori per l'asfaltatura delle strade in paese, oltre all'apertura del cantiere per la riqualifica dell'ex palazzo municipale dove troveranno posto uffici scolastici e un salone conferenze.

L'intervento di sistemazione del posteggio Asl, i cui lavori verranno completati in breve tempo, è portato avanti dal privato proprietario dell'area secondo quanto disposto dal Comune di Olginate. «In merito alla riqualifica del posteggio a servizio dell'Asl - fa sapere Passoni - l'ordinanza emessa è stata l'occasione per sederci a un tavolo con il privato e per iniziare, e spero concludere, un percorso che porterà alla soluzione di tutti i problemi legati agli immobili di quell'area».

Un altro aspetto riguarda il tetto in eternit dell'immobile Asl: secondo il piano di bonifica concordato tra il Comune e l'Ats (che ha la competenza sull'edificio), la opere di rimozione dell'amianto verranno portate avanti domani mattina, sabato 15 giugno. Durante la settimana procederanno poi i lavori al tetto, con gli uffici del distretto medico che resteranno sempre operativi anche con il cantiere all'opera.

