La passerella dell'Orrido raddoppia: al via i lavori dopo il lockdown

L'Orrido di Bellano si rifà il look, con un intervento che in futuro porterà ancora più turisti rispetto al trend, già strepitoso, di crescita degli ultimi anni.

Sono iniziati infatti questa mattina, 3 giugno 2020, i lavori con la posa dei primi pezzi della nuova passerella che raddoppierà lo spettacolo nella caratteristica e suggestiva gola bellanese, dando la possibilità ai visitatori di ammirare da vicino la grande cascata.

L'opera, già in programma da tempo, ha subito prevedibili ritardi a causa dell'emergenza legata al Covid-19. L'Amministrazione comunale bellanese, guidata dal sindaco Antonio Rusconi, ha informato che, qualora non ci fossero intoppi, l'intervento sarà terminato entro fine giugno.

Cos'è l'Orrido

Una cascata situata in una gola naturale nel comune di Bellano. È visitabile grazie alla passerella ancorata alle pareti rocciose che percorre l'intera gola munita di impianto di illuminazione.

L'Orrido, dopo la fine del lockdown, non è stato ancora riaperto al pubblico. Lo farà alla fine del mese di giugno (la data ufficiale non è stata ancora comunicata), a questo punto in coincidenza con la fine dei lavori alla nuova passerella.