Lavori tra Civate e Nibionno per riparare le barriere laterali di sicurezza della Statale 36

Proseguono i lavori sulla statale 36 tra Civate e Nibionno. Per consentire l’avanzamento degli interventi di riparazione delle barriere laterali di sicurezza lungo la strada “del Lago di Como e dello Spluga”, fino a venerdì 30 novembre resterà istituito il restringimento della carreggiata sud, con chiusura alternativamente della corsia di marcia o di sorpasso, nel tratto compreso tra il km 44,500 e il km 33,200 fra i due comuni lecchesi.

Lo ha reso noto Anas in un comunicato, diffuso ieri sera, riguardante appunto il cantiere tra Civate e Nibionno. La circolazione verrà deviata di volta in volta sulla corsia libera. La limitazione sarà istituita dalle 10 alle 20 di ogni giorno, esclusi i festivi.

Sempre Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".